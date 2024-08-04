Смыкова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тренина (Смыкова) Александра Артемьевна
Отец ребёнка: Смыков Артемий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1908
Дочь: Ельцова (Смыкова) Евлампия Артемьевна
Отец ребёнка: Смыков Артемий Константинович