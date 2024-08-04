Смыкова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыкова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тренина (Смыкова) Александра Артемьевна

Отец ребёнка: Смыков Артемий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смыков Артемий Константинович

Рождение ребёнка
07.10.1908

Дочь: Ельцова (Смыкова) Евлампия Артемьевна

Отец ребёнка: Смыков Артемий Константинович

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