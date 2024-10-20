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Тренина (Смыкова) Александра Артемьевна

Место рождения

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.04.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1904

Отец: Смыков Артемий Константинович

Мать: Смыкова Ирина Исаевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Елизавета Константиновна Смыкова, крестьянская дочь д. Грушино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тренин Серафим Васильевич

Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1921

Сын: Тренин Павел Серафимович

Отец ребёнка: Тренин Серафим Васильевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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