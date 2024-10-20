Тренина (Смыкова) Александра Артемьевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1904
Воспреемник Елизавета Константиновна Смыкова, крестьянская дочь д. Грушино
Бракосочетание
Неизвестно
Афаньково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.09.1921
Отец ребёнка: Тренин Серафим Васильевич
Смерть
Неизвестно