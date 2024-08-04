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Ельцов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ельцов Иван Никифорович

Мать: Ельцова (Брюханова) Христина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Между 03.09.1905 и 27.09.1906

Сын: Ельцов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Ельцов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Ельцова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.08.1918

Сын: Ельцов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Ельцова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.02.1925

Сын: Ельцов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна

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