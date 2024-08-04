Ельцов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 03.09.1905 и 27.09.1906
Сын: Ельцов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1912
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Ельцова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.08.1918
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Ельцова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.02.1925
Сын: Ельцов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Ельцова (Казунина) Мария Фёдоровна