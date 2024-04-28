Ельцов Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1918
Дата смерти10.04.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1918
Отец: Ельцов Алексей Иванович
Мать: Ельцова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.07.1949
Дочь: Казунина Алефтина Андреевна
Мать ребёнка: Ельцова Надежда Львовна
Рождение ребёнка
29.10.1950
Мать ребёнка: Ельцова Надежда Львовна
Рождение ребёнка
11.05.1956
Дочь: Казунина Галина Андреевна
Мать ребёнка: Ельцова Надежда Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ельцова Надежда Львовна
Смерть
10.04.1985