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Ельцов Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1918

Дата смерти

10.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1918

Отец: Ельцов Алексей Иванович

Мать: Ельцова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.07.1949

Дочь: Казунина Алефтина Андреевна

Мать ребёнка: Ельцова Надежда Львовна

Рождение ребёнка
29.10.1950

Сын: Ельцов Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Ельцова Надежда Львовна

Рождение ребёнка
11.05.1956

Дочь: Казунина Галина Андреевна

Мать ребёнка: Ельцова Надежда Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельцова Надежда Львовна

Смерть
10.04.1985
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