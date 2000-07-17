Ельцова (Беляева) Надежда Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова (Беляева) Надежда Львовна

Место рождения

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.09.1919

Дата смерти

17.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1919

Отец: Беляев Лев Васильевич

Мать: Беляева Акулина Федоровна

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.07.1949

Дочь: Казунина (Ельцова) Алефтина Андреевна

Отец ребёнка: Ельцов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
29.10.1950

Сын: Ельцов Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Ельцов Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.05.1956

Дочь: Казунина (Ельцова) Галина Андреевна

Отец ребёнка: Ельцов Андрей Алексеевич

Смерть
17.07.2000

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