Ельцова (Беляева) Надежда Львовна
Место рождения
Дата рождения12.09.1919
Дата смерти17.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1919
Отец: Беляев Лев Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1949
Дочь: Казунина (Ельцова) Алефтина Андреевна
Отец ребёнка: Ельцов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.10.1950
Отец ребёнка: Ельцов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.05.1956
Дочь: Казунина (Ельцова) Галина Андреевна
Отец ребёнка: Ельцов Андрей Алексеевич
Смерть
17.07.2000