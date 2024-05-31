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Беляев Лев Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

08.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Акулина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1919

Дочь: Ельцова (Беляева) Надежда Львовна

Мать ребёнка: Беляева Акулина Федоровна

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.12.1944

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