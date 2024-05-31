Беляев Лев Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти08.12.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1919
Дочь: Ельцова (Беляева) Надежда Львовна
Мать ребёнка: Беляева Акулина Федоровна
Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.12.1944