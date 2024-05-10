Ельцова (Брюханова) Христина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти05.01.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
18.08.1871
Жених бессрочно-отпущенный рядовой Архангельской портовой команды, перый брак Невеста крестьянская девица д. Горки, первый брак Со стороны жениха: Влас и Яков Никифоровичи Ельцовы, крестьяне д. Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Ельцов Иван Никифорович
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ельцов Иван Никифорович
Смерть
05.01.1886