Ельцова (Брюханова) Христина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова (Брюханова) Христина Васильевна

Место рождения

Горка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

05.01.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.08.1871

Муж: Ельцов Иван Никифорович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Жених бессрочно-отпущенный рядовой Архангельской портовой команды, перый брак Невеста крестьянская девица д. Горки, первый брак Со стороны жениха: Влас и Яков Никифоровичи Ельцовы, крестьяне д. Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ельцов Николай Иванович

Отец ребёнка: Ельцов Иван Никифорович

Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Григорий Косьмич Казунин, крестьянин д. Душнево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ельцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ельцов Иван Никифорович

Смерть
05.01.1886
Дмитриево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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