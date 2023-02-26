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Илларион (Ларион) Иванов

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

09.05.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Елена (по крёстному)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1840

Дочь: Ираида Илларионова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Трофим Илларионов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1844

Сын: Иван Илларионов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1847

Сын: Николай Илларионов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1851

Сын: Сергей Илларионов

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
09.05.1854
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки
Бракосочетание
16.02.1869

Жена: Пелагея Васильева

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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