Илларион (Ларион) Иванов
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1812
Дата смерти09.05.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Елена (по крёстному)
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1840
Дочь: Ираида Илларионова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Трофим Илларионов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1844
Сын: Иван Илларионов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1847
Сын: Николай Илларионов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1851
Сын: Сергей Илларионов
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
09.05.1854
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от горячки
Бракосочетание
16.02.1869
Жена: Пелагея Васильева
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.