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Дементий Иванов

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Место рождения

д.Щедрино Калужской губ.

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Елена (по крёстному)

д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Кузнецова Фёкла Диментьева

Мать ребёнка: Акилина Владимирова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дмитрий Диментьев

Мать ребёнка: Акилина Владимирова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

Мать ребёнка: Акилина Владимирова

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1863

Сын: Георгий Диментьев

Мать ребёнка: Акилина Владимирова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Васса Диментьева

Мать ребёнка: Акилина Владимирова

д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1869

Дочь: Устинья Диментьева

Мать ребёнка: Акилина Владимирова

д.Щедрино Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Владимирова

Смерть
Неизвестно
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