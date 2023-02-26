Дементий Иванов
Место рожденияд.Щедрино Калужской губ.
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Елена (по крёстному)
д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Кузнецова Фёкла Диментьева
Мать ребёнка: Акилина Владимирова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дмитрий Диментьев
Мать ребёнка: Акилина Владимирова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Мать ребёнка: Акилина Владимирова
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1863
Сын: Георгий Диментьев
Мать ребёнка: Акилина Владимирова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Васса Диментьева
Мать ребёнка: Акилина Владимирова
д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1869
Дочь: Устинья Диментьева
Мать ребёнка: Акилина Владимирова
д.Щедрино Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Владимирова
Смерть
Неизвестно