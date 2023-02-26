Акилина Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Кузнецова Фёкла Диментьева
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дмитрий Диментьев
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева
Отец ребёнка: Дементий Иванов
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1863
Сын: Георгий Диментьев
Отец ребёнка: Дементий Иванов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1868
Дочь: Васса Диментьева
Отец ребёнка: Дементий Иванов
д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1869
Дочь: Устинья Диментьева
Отец ребёнка: Дементий Иванов
д.Щедрино Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Иванов
Смерть
Неизвестно