Акилина Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: Владимир

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Кузнецова Фёкла Диментьева

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дмитрий Диментьев

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Абрамова-Ветрова Хиония Диментьева

Отец ребёнка: Дементий Иванов

д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1863

Сын: Георгий Диментьев

Отец ребёнка: Дементий Иванов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1868

Дочь: Васса Диментьева

Отец ребёнка: Дементий Иванов

д.Щедрино Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1869

Дочь: Устинья Диментьева

Отец ребёнка: Дементий Иванов

д.Щедрино Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Иванов

Смерть
Неизвестно