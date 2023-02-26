Пелагея (Авраамова)
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1806
Дата смерти22.02.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.04.1824
Муж: Владимир Семёнов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1834
Дочь: Мария Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Семёнов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1836
Сын: Пётр Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Семёнов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Игнат Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Семёнов
Рождение ребёнка
09.03.1842
Дочь: Агапия Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Семёнов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1846
Сын: Владимир Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Семёнов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
22.02.1849
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от родов