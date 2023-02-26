Пелагея (Авраамова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея (Авраамова)

Пелагея (Авраамова)

avatar

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1806

Дата смерти

22.02.1849

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
27.04.1824

Муж: Владимир Семёнов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1834

Дочь: Мария Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Семёнов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1836

Сын: Пётр Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Семёнов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Игнат Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Семёнов

Рождение ребёнка
09.03.1842

Дочь: Агапия Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Семёнов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1846

Сын: Владимир Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Семёнов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
22.02.1849
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от родов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close