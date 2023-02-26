Елена (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена (по крёстному)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Илларион (Ларион) Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Дементий Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Щедрино Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1834

Муж: Иван Фёдоров

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1837

Сын: Демид Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1842

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1844

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1847

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1849

Сын: Федин Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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