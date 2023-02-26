Елена (по крёстному)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Дементий Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Щедрино Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1834
Муж: Иван Фёдоров
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1837
Сын: Демид Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1842
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1844
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1847
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1849
Сын: Федин Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно