Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Васильева

Пелагея Васильева

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Василий Николаев

Мать: ?

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1840

Дочь: Ираида Илларионова

Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Трофим Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1844

Сын: Иван Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1847

Сын: Николай Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1851

Сын: Сергей Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.02.1869

Муж: Илларион (Ларион) Иванов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close