Пелагея Васильева
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Василий Николаев
Мать: ?
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.03.1840
Дочь: Ираида Илларионова
Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Трофим Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1844
Сын: Иван Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1847
Сын: Николай Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1851
Сын: Сергей Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Ларион) Иванов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
16.02.1869
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно