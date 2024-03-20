Гурский Федор Константинович (Викентьевич)
Место рождения
Дата рождения01.10.1881
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1911
Сын: Гурский Александр Федорович
Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гурский Константин Федорович
Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Силивончик (Гурская) Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна
Смерть
1959