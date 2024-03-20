Гурский Федор Константинович (Викентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурский Федор Константинович (Викентьевич)

Гурский Федор Константинович (Викентьевич)

Место рождения

Луговая, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

01.10.1881

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
21.04.1911

Сын: Гурский Александр Федорович

Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гурский Антон Федорович

Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гурский Павел Федорович

Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гурский Константин Федорович

Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Силивончик (Гурская) Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна

Смерть
1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.