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Гурская (Богданович) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Богданович Михаил

Мать: Богданович . .

Рождение ребёнка
21.04.1911

Сын: Гурский Александр Федорович

Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Гурский Антон Федорович

Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гурский Павел Федорович

Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гурский Константин Федорович

Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)

Луговая, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Силивончик (Гурская) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)

Смерть
1976

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