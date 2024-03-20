Гурская (Богданович) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Богданович Михаил
Мать: Богданович . .
Рождение ребёнка
21.04.1911
Сын: Гурский Александр Федорович
Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гурский Константин Федорович
Отец ребёнка: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)
Рождение ребёнка
1926
Смерть
1976