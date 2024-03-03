Силивончик (Гурская) Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербо (Силивончик) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Силивончик Николай К
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силивончик Николай К
Бракосочетание
1950
Муж: Силивончик Николай К
Письмо Федора Гурского 15.10.1950 сыну Антону в Москву про свадьбу дочери Антонины на однокурснике института
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Силивончик Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Силивончик Николай К
Смерть
Неизвестно