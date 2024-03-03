Силивончик (Гурская) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силивончик (Гурская) Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Гурский Федор Константинович (Викентьевич)

Мать: Гурская (Богданович) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербо (Силивончик) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Силивончик Николай К

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силивончик Николай К

Бракосочетание
1950

Муж: Силивончик Николай К

Письмо Федора Гурского 15.10.1950 сыну Антону в Москву про свадьбу дочери Антонины на однокурснике института
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Силивончик Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Силивончик Николай К

Смерть
Неизвестно

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