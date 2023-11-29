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Колесник Андрей

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Место рождения

г. Новомосковск Тульской области

Дата рождения

30.11.1972

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1948 г.р.

Жена

1980 г.р.
1972 г.р.

Дети

1997 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1972

Отец: Колесник Николай

Мать: Колесник (Макарова) Альбина

Развод
Неизвестно

Жена: Колесник Жанна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Жанна

Рождение ребёнка
11.03.1997

Дочь: (Колесник) Маргарита

Мать ребёнка: Колесник Жанна

Бракосочетание
29.10.2005

Жена: Колесник (Хромова) Ольга

Рождение ребёнка
28.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесник (Хромова) Ольга

Рождение ребёнка
03.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесник (Хромова) Ольга

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