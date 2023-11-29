Колесник Андрей
Место рожденияг. Новомосковск Тульской области
Дата рождения30.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1972
Отец: Колесник Николай
Развод
Неизвестно
Жена: Колесник Жанна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесник Жанна
Рождение ребёнка
11.03.1997
Дочь: (Колесник) Маргарита
Мать ребёнка: Колесник Жанна
Бракосочетание
29.10.2005
Жена: Колесник (Хромова) Ольга
Рождение ребёнка
28.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесник (Хромова) Ольга
Рождение ребёнка
03.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесник (Хромова) Ольга