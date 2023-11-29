Колесник (Макарова) Альбина
Место рожденияг. Кемерово
Дата рождения22.05.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кемерово
Рождение ребёнка
16.07.1970
Дочь: Молодиевская Ирина
Отец ребёнка: Колесник Николай
Рождение ребёнка
30.11.1972
Сын: Колесник Андрей
Отец ребёнка: Колесник Николай
г. Новомосковск Тульской области
Развод
Неизвестно
Муж: Колесник Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесник Николай