Колесник (Макарова) Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Макарова) Альбина

Место рождения

г. Кемерово

Дата рождения

22.05.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кемерово
Рождение ребёнка
16.07.1970

Дочь: Молодиевская Ирина

Отец ребёнка: Колесник Николай

Рождение ребёнка
30.11.1972

Сын: Колесник Андрей

Отец ребёнка: Колесник Николай

г. Новомосковск Тульской области
Развод
Неизвестно

Муж: Колесник Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Николай

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