Колесник (Хромова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник (Хромова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1980

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1972 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980

Отец: Хромов Владимир

Мать: Хромова (Дербикова (Хромова)) Галина Александровна

Бракосочетание
29.10.2005

Муж: Колесник Андрей

Рождение ребёнка
28.02.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Андрей

Рождение ребёнка
03.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесник Андрей

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