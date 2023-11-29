Колесник (Хромова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980
Бракосочетание
29.10.2005
Муж: Колесник Андрей
Рождение ребёнка
28.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Андрей
Рождение ребёнка
03.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесник Андрей