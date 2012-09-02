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Колесник Николай

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Место рождения

с. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области

Дата рождения

21.05.1945

Дата смерти

02.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1945

Отец: Колесник Иван

Мать: Колесник (Пащенко) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник (Викторова) Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: Колесник (Макарова) Альбина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник (Макарова) Альбина

Рождение ребёнка
16.07.1970

Дочь: Молодиевская (Колесник) Ирина

Мать ребёнка: Колесник (Макарова) Альбина

Рождение ребёнка
30.11.1972

Сын: Колесник Андрей

Мать ребёнка: Колесник (Макарова) Альбина

Рождение ребёнка
24.09.1997

Дочь: (Колесник) Анастасия

Мать ребёнка: Колесник (Викторова) Надежда

Смерть
02.09.2012
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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