Колесник Николай
Место рожденияс. Хейловщина Чернухинского района Полтавской области
Дата рождения21.05.1945
Дата смерти02.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1945
Отец: Колесник Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1970
Дочь: Молодиевская (Колесник) Ирина
Мать ребёнка: Колесник (Макарова) Альбина
Рождение ребёнка
30.11.1972
Сын: Колесник Андрей
Мать ребёнка: Колесник (Макарова) Альбина
Рождение ребёнка
24.09.1997
Дочь: (Колесник) Анастасия
Мать ребёнка: Колесник (Викторова) Надежда
Смерть
02.09.2012
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно