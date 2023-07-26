Косенко Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928
Отец: Косенко Егор Тимофеевич
Мать: Косенко Евдокия
Рождение ребёнка
08.04.1949
Сын: Косенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична
Рождение ребёнка
05.01.1953
Дочь: Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична
Рождение ребёнка
09.11.1959
Дочь: Середа Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична
Смерть
Неизвестно