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Косенко Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1928

Отец: Косенко Егор Тимофеевич

Мать: Косенко Евдокия

Рождение ребёнка
08.04.1949

Сын: Косенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична

Рождение ребёнка
05.01.1953

Дочь: Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична

Рождение ребёнка
09.11.1959

Дочь: Середа Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична

Смерть
Неизвестно

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