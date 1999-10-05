Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1929
Дата смерти05.10.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929
Отец: Мигуля Лука Андреевич
Мать: Мигуля Мария Ильинична
Рождение ребёнка
08.04.1949
Сын: Косенко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Косенко Иван Егорович
Рождение ребёнка
05.01.1953
Дочь: Веролайнен Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Косенко Иван Егорович
Рождение ребёнка
09.11.1959
Дочь: Середа Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Косенко Иван Егорович
Смерть
05.10.1999