Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1929

Дата смерти

05.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1929

Отец: Мигуля Лука Андреевич

Мать: Мигуля Мария Ильинична

Рождение ребёнка
08.04.1949

Сын: Косенко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Косенко Иван Егорович

Рождение ребёнка
05.01.1953

Дочь: Веролайнен Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Косенко Иван Егорович

Рождение ребёнка
09.11.1959

Дочь: Середа Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Косенко Иван Егорович

Смерть
05.10.1999