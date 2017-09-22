Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1953

Дата смерти

22.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1953

Отец: Косенко Иван Егорович

Мать: Косенко Валентина Лукинична

Рождение ребёнка
10.06.1977

Дочь: Веролайнен Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Веролайнен Николай Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.09.1979

Дочь: Злобина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Веролайнен Николай Павлович

Смерть
22.09.2017
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