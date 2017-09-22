Веролайнен (Косенко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1953
Дата смерти22.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1953
Отец: Косенко Иван Егорович
Рождение ребёнка
10.06.1977
Дочь: Веролайнен Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Веролайнен Николай Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.09.1979
Дочь: Злобина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Веролайнен Николай Павлович
Смерть
22.09.2017