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Косенко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1949

Отец: Косенко Иван Егорович

Мать: Косенко (Мигуля) Валентина Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
02.06.1972

Дочь: Михайленко (Косенко) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Косенко Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
29.07.1975

Сын: Косенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Косенко Надежда Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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