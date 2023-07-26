Косенко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1972
Дочь: Михайленко (Косенко) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Косенко Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1975
Сын: Косенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Косенко Надежда Алексеевна
Смерть
Неизвестно