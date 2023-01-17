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Ефросиния Тимофеева

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

22.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1886

Отец: Тимофей Иванов

Мать: Фёкла Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Филипп Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Михайлов

Рождение ребёнка
1913

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Михайлов

Рождение ребёнка
12.06.1914

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Михайлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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