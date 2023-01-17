Ефросиния Тимофеева
Место рождения
Дата рождения22.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1886
Отец: Тимофей Иванов
Мать: Фёкла Андреева
Бракосочетание
31.01.1910
Муж: Филипп Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Михайлов
Рождение ребёнка
1913
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Михайлов
Рождение ребёнка
12.06.1914
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Михайлов
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно