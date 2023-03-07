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Филипп Михайлов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

18.04.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Ефросиния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

Рождение ребёнка
1913

Сын: Василий Филиппов

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

Рождение ребёнка
12.06.1914

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.04.1916
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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