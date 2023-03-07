Филипп Михайлов
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти18.04.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910
Жена: Ефросиния Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
1913
Сын: Василий Филиппов
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
12.06.1914
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
Смерть
18.04.1916
Причина смерти: от чахотки