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Тимофей Иванов

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Иван Павлов

Мать: Ольга Андреева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1880

Жена: Фёкла Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1886

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1890

Дочь: Наталия Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1893

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1898

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1904

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Андреева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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