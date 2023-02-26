Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Иван Павлов
Мать: Ольга Андреева
Бракосочетание
09.11.1880
Жена: Фёкла Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1886
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
18.08.1890
Дочь: Наталия Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
28.05.1893
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
16.05.1898
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Рождение ребёнка
13.01.1904
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Андреева
Смерть
Неизвестно