Ольга Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смерти03.03.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Агрипина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
17.10.1874
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Смерть
03.03.1901