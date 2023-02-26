Ольга Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

03.03.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Агрипина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1874

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.03.1901
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область