Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения17.10.1874
Дата смерти20.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1874
Отец: Иван Павлов
Мать: Ольга Андреева
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Мавра Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1896
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Мавра Трофимова
Рождение ребёнка
07.08.1898
Сын: Яков ст
Мать ребёнка: Мавра Трофимова
Рождение ребёнка
25.12.1900
Дочь: Анисия Иванова
Мать ребёнка: Мавра Трофимова
Рождение ребёнка
21.03.1903
Сын: Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Трофимова
Рождение ребёнка
10.07.1904
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Мавра Трофимова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Мавра Трофимова
Смерть
20.03.1908
Причина смерти: от тифа