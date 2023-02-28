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Иван Иванов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.10.1874

Дата смерти

20.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1874

Отец: Иван Павлов

Мать: Ольга Андреева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Мавра Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1896

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Мавра Трофимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Яков ст

Мать ребёнка: Мавра Трофимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1900

Дочь: Анисия Иванова

Мать ребёнка: Мавра Трофимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1903

Сын: Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Трофимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1904

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Мавра Трофимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Мавра Трофимова

Смерть
20.03.1908
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от тифа
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