Тюкина (Отцына Оцинова) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.12.1895 ст.
Дата смерти19.01.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1895 ст.
Крещение
09.12.1895 ст.
Восприемники: села Самаевки запасный рядовой Николай Тихонов Стенкин и того же села крестьтянина Егора Иванова Васкянина жена Устинья Петрова
Рождение ребёнка
02.10.1934
Дочь: Сафронова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Тюкин Андрей Антонович
Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1978
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область