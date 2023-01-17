Тюкина (Отцына Оцинова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкина (Отцына Оцинова) Анна Яковлевна

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Место рождения

Новая Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

07.12.1895 ст.

Дата смерти

19.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1895 ст.

Отец: Оцинов Яков Егоров

Мать: Отцына Оцинова Федосья Михайлова

Новая Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
09.12.1895 ст.
Новая Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: села Самаевки запасный рядовой Николай Тихонов Стенкин и того же села крестьтянина Егора Иванова Васкянина жена Устинья Петрова
Рождение ребёнка
02.10.1934

Дочь: Сафронова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Тюкин Андрей Антонович

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкин Андрей Антонович

Смерть
19.01.1978
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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