Сафронова (Тюкина) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Тюкина) Валентина Андреевна

Место рождения

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

02.10.1934

Дата смерти

01.03.2006

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1934

Отец: Тюкин Андрей Антонович

Мать: Тюкина Анна Яковлевна

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Иванович

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Иванович

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Михаил Иванович

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Михаил Иванович

Смерть
01.03.2006
Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
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