Сафронова (Тюкина) Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1934
Дата смерти01.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1934
Отец: Тюкин Андрей Антонович
Мать: Тюкина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.12.1954
Рождение ребёнка
28.10.1958
Рождение ребёнка
17.01.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.2006