Сафронов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1933
Дата смерти01.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933
Отец: Сафронов Иван Агафонович
Мать: Сафронова Арина Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1954
Рождение ребёнка
28.10.1958
Рождение ребёнка
17.01.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2010
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область