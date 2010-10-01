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Сафронов Михаил Иванович

Место рождения

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.02.1933

Дата смерти

01.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933

Отец: Сафронов Иван Агафонович

Мать: Сафронова Арина Ивановна

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Валентина Андреевна

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Валентина Андреевна

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Валентина Андреевна

Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Валентина Андреевна

Смерть
01.10.2010
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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