Отцына Оцинова (Мурзаева) Федосья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтцына Оцинова (Мурзаева) Федосья Михайлова

Отцына Оцинова (Мурзаева) Федосья Михайлова

Место рождения

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

28.05.1875 ст.

Дата смерти

22.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Лепьево, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.12.1895 ст.

Дочь: Тюкина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Оцинов Яков Егоров

Новая Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
22.01.1967
Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область