Отцына Оцинова (Мурзаева) Федосья Михайлова
Место рождения
Дата рождения28.05.1875 ст.
Дата смерти22.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1895 ст.
Дочь: Тюкина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Оцинов Яков Егоров
Новая Самаевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
22.01.1967
Ваганово, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область