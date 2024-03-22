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Ладыгин Трофим Егорович

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

17.09.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1863 г.р.

Мать

Вычислено 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1888

Отец: Ладыгин Егор Титов

Мать: Ладыгина Анна Иудовна

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 77... Показать все
Арест
22.04.1943
Шар, Жарминский район, Абайская область
https://ru.openlist.wiki/Ладыгин_Трофим_Георгиевич_(1888) Ладыгин Трофим Георгиевич, 1888 года рождения русский. Место рождения: Чкаловская обл., Александровский район, Камардиновка с. До ареста прож... Показать все
Смерть
Неизвестно
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