Ладыгин Трофим Егорович
Место рождения
Дата рождения17.09.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1888
Отец: Ладыгин Егор Титов
Мать: Ладыгина Анна Иудовна
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 77... Показать все
Арест
22.04.1943
Шар, Жарминский район, Абайская область
https://ru.openlist.wiki/Ладыгин_Трофим_Георгиевич_(1888) Ладыгин Трофим Георгиевич, 1888 года рождения русский. Место рождения: Чкаловская обл., Александровский район, Камардиновка с. До ареста прож... Показать все
Смерть
Неизвестно