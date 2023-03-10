Ладыгина (Медведева) Анна Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Медведева) Анна Иудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

23.08.1896

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: Медведев Иуда Епифанович

Мать: Медведева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
28.01.1883

Муж: Ладыгин Егор Титов

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 471 (1883)
Рождение ребёнка
14.09.1885

Сын: Ладыгин Никита Егорович

Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 543 (1885) - с Ново-Спасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка
Рождение ребёнка
04.02.1887

Сын: Ладыгин Парфений Егорович

Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка.
Рождение ребёнка
17.09.1888

Сын: Ладыгин Трофим Егорович

Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 77... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1891

Сын: Ладыгин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1891) - д Камардиновка
Смерть
23.08.1896
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896)
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