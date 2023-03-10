Ладыгина (Медведева) Анна Иудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смерти23.08.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Бракосочетание
28.01.1883
Муж: Ладыгин Егор Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 471 (1883)
Рождение ребёнка
14.09.1885
Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 543 (1885) - с Ново-Спасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка
Рождение ребёнка
04.02.1887
Сын: Ладыгин Парфений Егорович
Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка.
Рождение ребёнка
17.09.1888
Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 77... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1891
Отец ребёнка: Ладыгин Егор Титов
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1891) - д Камардиновка
Смерть
23.08.1896
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 (1896)