Буторина (Аксёнова) ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Буторина (Аксёнова) ?

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно, Россия

Отец
Аксёнов Евгений08.03.1932 г.р.
Мать
Аксёнова (Трухина) Валентина09.03.1936 г.р.
Супруги
Буторин Павел18.06.1957 г.р.
Дети
Буторин ?Неизвестно г.р.
Буторин ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксёнов Евгений

Мать: Аксёнова (Трухина) Валентина

Россия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин ?

Отец ребёнка: Буторин Павел

Россия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин ?

Отец ребёнка: Буторин Павел

Россия

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