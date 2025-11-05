Буторина (Аксёнова) ?
женский, родилась Неизвестно, Россия
ОтецАксёнов Евгений08.03.1932 г.р.
МатьАксёнова (Трухина) Валентина09.03.1936 г.р.
Супруги
Буторин Павел18.06.1957 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аксёнов Евгений
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буторин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин ?
Отец ребёнка: Буторин Павел
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин ?
Отец ребёнка: Буторин Павел
Россия