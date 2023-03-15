Буторин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1957

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020

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