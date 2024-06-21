Лапина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапин Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иневатова (Лапина) Прасковья Леонтьевна
Отец ребёнка: Лапин Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапин Леонтий
Рождение ребёнка
16.06.1905
Сын: Лапин Серафим Леоньтьевич
Отец ребёнка: Лапин Леонтий
Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лапин Арсентий Леонтьевич
Отец ребёнка: Лапин Леонтий
Смерть
Неизвестно