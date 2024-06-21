Лапина Дарья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛапина Дарья

Лапина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапин Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иневатова (Лапина) Прасковья Леонтьевна

Отец ребёнка: Лапин Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Леонтий

Рождение ребёнка
16.06.1905

Сын: Лапин Серафим Леоньтьевич

Отец ребёнка: Лапин Леонтий

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лапин Арсентий Леонтьевич

Отец ребёнка: Лапин Леонтий

Смерть
Неизвестно

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