Лапин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иневатова (Лапина) Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Лапина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапина Дарья
Рождение ребёнка
16.06.1905
Сын: Лапин Серафим Леоньтьевич
Мать ребёнка: Лапина Дарья
Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лапин Арсентий Леонтьевич
Мать ребёнка: Лапина Дарья
Смерть
Неизвестно