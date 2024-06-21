Лапин Леонтий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛапин Леонтий

Лапин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иневатова (Лапина) Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Лапина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Дарья

Рождение ребёнка
16.06.1905

Сын: Лапин Серафим Леоньтьевич

Мать ребёнка: Лапина Дарья

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лапин Арсентий Леонтьевич

Мать ребёнка: Лапина Дарья

Смерть
Неизвестно

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