Халтурин Козьма Федорович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Халтурин Козьма Федорович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1839, Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Халтурин Федор Петрович1822 г.р.
Мать
Халтурина Анна Федоровна1821 г.р.
Супруги
Халтурина Матрона ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Халтурина) Евдокия Козьмина1861 г.р.
Халтурин Стефан Козьмин24.10.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Халтурин Федор Петрович

Мать: Халтурина Анна Федоровна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халтурина) Дарья Козьмина

Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халтурина Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Халтурина) Евдокия Козьмина

Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
24.10.1862

Сын: Халтурин Стефан Козьмин

Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
01.10.1865

Сын: Халтурин Яков Козьмин

Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Бусыгина (Халтурина) Наталья Козьмина

Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
09.05.1878

Дочь: (Халтурина) Елена Козьмина

Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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