Халтурин Козьма Федорович
мужской, родился 1839, Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецХалтурин Федор Петрович1822 г.р.
МатьХалтурина Анна Федоровна1821 г.р.
Супруги
Халтурина Матрона ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Халтурина) Евдокия Козьмина1861 г.р.
Халтурин Стефан Козьмин24.10.1862 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Халтурин Федор Петрович
Мать: Халтурина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халтурина) Дарья Козьмина
Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Халтурина) Евдокия Козьмина
Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1862
Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1865
Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Бусыгина (Халтурина) Наталья Козьмина
Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1878
Дочь: (Халтурина) Елена Козьмина
Мать ребёнка: Халтурина Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно