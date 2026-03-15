Халтурина Матрона Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Халтурина Матрона Ивановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Халтурин Козьма Федорович1839 г.р.
Дети
(Халтурина) Евдокия Козьмина1861 г.р.
Халтурин Стефан Козьмин24.10.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халтурина) Дарья Козьмина

Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халтурин Козьма Федорович

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Халтурина) Евдокия Козьмина

Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
24.10.1862

Сын: Халтурин Стефан Козьмин

Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
01.10.1865

Сын: Халтурин Яков Козьмин

Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Бусыгина (Халтурина) Наталья Козьмина

Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
09.05.1878

Дочь: (Халтурина) Елена Козьмина

Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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