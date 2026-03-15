Халтурина Матрона Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Халтурин Козьма Федорович1839 г.р.
Дети
(Халтурина) Евдокия Козьмина1861 г.р.
Халтурин Стефан Козьмин24.10.1862 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халтурина) Дарья Козьмина
Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Халтурина) Евдокия Козьмина
Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович
Рождение ребёнка
24.10.1862
Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович
Рождение ребёнка
01.10.1865
Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Бусыгина (Халтурина) Наталья Козьмина
Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1878
Дочь: (Халтурина) Елена Козьмина
Отец ребёнка: Халтурин Козьма Федорович
Смерть
Неизвестно