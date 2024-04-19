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Халтурин Стефан Козьмин

Место рождения

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

24.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1862

Отец: Халтурин Козьма Федорович

Мать: Халтурина Матрона Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халтурина Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.06.1886

Дочь: (Халтурина) Агриппина Стефановна

Мать ребёнка: Халтурина Елена Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.09.1888

Сын: Халтурин Сергей Стефанович

Мать ребёнка: Халтурина Елена Ивановна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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