Халтурин Стефан Козьмин
Место рождения
Дата рождения24.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1862
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халтурина Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1886
Дочь: (Халтурина) Агриппина Стефановна
Мать ребёнка: Халтурина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1888
Сын: Халтурин Сергей Стефанович
Мать ребёнка: Халтурина Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно