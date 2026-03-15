Халтурин Федор Петрович 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Халтурин Федор Петрович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1822

умер Неизвестно

Отец
Халтурин Петр Тимофеевич1804 г.р.
Супруги
Халтурина Анна Федоровна1821 г.р.
Дети
Халтурин Козьма Федорович1839 г.р.
Софронова (Халтурина) Катерина Федоровна1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Халтурин Петр Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халтурина Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1839

Сын: Халтурин Козьма Федорович

Мать ребёнка: Халтурина Анна Федоровна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Софронова (Халтурина) Катерина Федоровна

Мать ребёнка: Халтурина Анна Федоровна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Халтурина) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Халтурина Анна Федоровна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Халтурина) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Халтурина Анна Федоровна

Халтурино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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