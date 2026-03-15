Халтурин Федор Петрович
мужской, родился 1822
умер Неизвестно
ОтецХалтурин Петр Тимофеевич1804 г.р.
Супруги
Халтурина Анна Федоровна1821 г.р.
Дети
Халтурин Козьма Федорович1839 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Халтурин Петр Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халтурина Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Халтурин Козьма Федорович
Мать ребёнка: Халтурина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Софронова (Халтурина) Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Халтурина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Халтурина) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Халтурина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Халтурина) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Халтурина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно