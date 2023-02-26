Москалёв Семён Андреев
Место рожденияд.Добаши
Дата рождения1772
Дата смерти14.04.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Андрей Алексеев
Мать: ?
д.Добаши
Бракосочетание
01.10.1794
Жена: Москалёва Анна Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796
Сын: Трофим Семёнов
Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Елизавета Семёнова
Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина
Рождение ребёнка
18.06.1801
Сын: Леонтий Семёнов
Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина
д.Добаши
Рождение ребёнка
06.01.1805
Дочь: Домникия Семёнова
Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина
д.Добаши
Рождение ребёнка
06.01.1805
Сын: Москалёв Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина
д.Добаши
Место жительства
С 1807
Рождение ребёнка
05.08.1808
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Симон Семёнов
Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина
д.Добаши
Рождение ребёнка
1816
Сын: Москалёв Иван ст
Мать ребёнка: Москалёва Пелагея
Рождение ребёнка
1821
Сын: Москалёв Иван мл
Мать ребёнка: Москалёва Пелагея
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Семёнова
Мать ребёнка: Москалёва Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москалёва Пелагея
Смерть
14.04.1835