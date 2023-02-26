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Москалёв Семён Андреев

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Место рождения

д.Добаши

Дата рождения

1772

Дата смерти

14.04.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Андрей Алексеев

Мать: ?

д.Добаши
Бракосочетание
01.10.1794

Жена: Москалёва Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1796

Сын: Трофим Семёнов

Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Елизавета Семёнова

Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина

Рождение ребёнка
18.06.1801

Сын: Леонтий Семёнов

Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина

д.Добаши
Рождение ребёнка
06.01.1805

Дочь: Домникия Семёнова

Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина

д.Добаши
Рождение ребёнка
06.01.1805

Сын: Москалёв Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина

д.Добаши
Место жительства
С 1807
Рождение ребёнка
05.08.1808

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Симон Семёнов

Мать ребёнка: Москалёва Анна Косьмина

д.Добаши
Рождение ребёнка
1816

Сын: Москалёв Иван ст

Мать ребёнка: Москалёва Пелагея

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Москалёв Иван мл

Мать ребёнка: Москалёва Пелагея

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Семёнова

Мать ребёнка: Москалёва Пелагея

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалёва Пелагея

Смерть
14.04.1835
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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