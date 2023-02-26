Москалёва Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Москалёв Иван ст
Отец ребёнка: Москалёв Семён Андреев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Москалёв Иван мл
Отец ребёнка: Москалёв Семён Андреев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Москалёв Семён Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно