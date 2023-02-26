Москалёва Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалёва Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Москалёв Иван ст

Отец ребёнка: Москалёв Семён Андреев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Москалёв Иван мл

Отец ребёнка: Москалёв Семён Андреев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Москалёв Семён Андреев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалёв Семён Андреев

Смерть
Неизвестно
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