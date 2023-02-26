Стефан Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Андреев

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Место рождения

д.Добаши

Дата рождения

1755

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Андрей Алексеев

Мать: ?

д.Добаши
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гавриил Стефанов

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

д.Добаши
Рождение ребёнка
08.10.1793

Дочь: Пелагия Стефанова

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

д.Добаши
Рождение ребёнка
1800

Сын: Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Марина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Гаврилова

Смерть
1803
д.Добаши
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