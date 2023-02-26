Стефан Андреев
Место рожденияд.Добаши
Дата рождения1755
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Андрей Алексеев
Мать: ?
д.Добаши
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гавриил Стефанов
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
д.Добаши
Рождение ребёнка
08.10.1793
Дочь: Пелагия Стефанова
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
д.Добаши
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Марина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Гаврилова
Смерть
1803
д.Добаши