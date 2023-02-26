Марина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Гаврилова

Марина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

20.06.1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Гавриил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Андреев

д.Добаши
Рождение ребёнка
08.10.1793

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Андреев

д.Добаши
Рождение ребёнка
1800

Сын: Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Андреев

Смерть
20.06.1800
д.Добаши
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