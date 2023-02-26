Марина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти20.06.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гавриил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Андреев
д.Добаши
Рождение ребёнка
08.10.1793
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Андреев
д.Добаши
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тимофей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Андреев
Смерть
20.06.1800
д.Добаши