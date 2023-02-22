Гусева (Аникина) Анна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Аникина) Анна Родионовна

Гусева (Аникина) Анна Родионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Аникин Родион Мартианович

Мать: Аникина Ирина Ивановна

Бракосочетание
15.01.1854

Муж: Гусев Андрей Ефимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1856

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Гусев Андрей Ефимов

Рождение ребёнка
15.03.1858

Дочь: Матрёна Андреева

Отец ребёнка: Гусев Андрей Ефимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Гусев Андрей Ефимов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1870

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гусев Андрей Ефимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close