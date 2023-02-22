Гусева (Аникина) Анна Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Аникин Родион Мартианович
Мать: Аникина Ирина Ивановна
Бракосочетание
15.01.1854
Муж: Гусев Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
07.07.1856
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Гусев Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
15.03.1858
Дочь: Матрёна Андреева
Отец ребёнка: Гусев Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Гусев Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
12.11.1870
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гусев Андрей Ефимов
Смерть
Неизвестно