Аникин Родион Мартианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти19.11.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Илларионова Параскева Родионова
Мать ребёнка: Аникина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гусева Анна Родионовна
Мать ребёнка: Аникина Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Ирина Ивановна
Смерть
19.11.1870
Причина смерти: Удушье