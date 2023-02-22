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Аникин Родион Мартианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

19.11.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Аникин Мартиан Осипович

Мать: Аникина Екатерина Максимовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Илларионова Параскева Родионова

Мать ребёнка: Аникина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гусева Анна Родионовна

Мать ребёнка: Аникина Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Ирина Ивановна

Смерть
19.11.1870
Причина смерти: Удушье
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