Аникина Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникина Ирина Ивановна

Аникина Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

01.01.1865

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Илларионова Параскева Родионова

Отец ребёнка: Аникин Родион Мартианович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гусева Анна Родионовна

Отец ребёнка: Аникин Родион Мартианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Родион Мартианович

Смерть
01.01.1865
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close