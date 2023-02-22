Аникина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти01.01.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Илларионова Параскева Родионова
Отец ребёнка: Аникин Родион Мартианович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гусева Анна Родионовна
Отец ребёнка: Аникин Родион Мартианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1865